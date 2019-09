Forslag om brexitutsetjing passerte første hinder

utenriks

Den første voteringa over forslaget skjedde ved 17-tida i London etter ein innleiande debatt i Parlamentet. 329 representantar stemte for å sende forslaget vidare til komitébehandling, medan 300 stemte mot.

Neste steg i prosessen byrja umiddelbart etter at resultatet var klart, og heile Underhuset opptrer som komité i dette tilfellet. Dei har rundt halvannan time på seg til å debattere endringsforslaga som er komne inn.

Debatten på onsdag blir ført i tråd med vedtaket frå dagen før. Då sette parlamentarikarane knappe tidsfristar for behandlinga og bestemte at den endelege voteringa skal skje seinast klokka 19.

Forslaget som blir debattert, går ut på å pålegge statsminister Boris Johnson å be EU om ytterlegare tre månaders utsetjing av brexit. Målet er å hindre at britane går ut av EU utan ein avtale i slutten av oktober.

Nyval?

Johnson har varsla at dersom han taper igjen onsdag – det andre nederlaget hans på like mange dagar – vil han foreslå nyval 14. eller 15. oktober. Å vedta nyval krev to tredels fleirtal, noko som inneber at Johnson treng støtte frå rundt hundre Labour-representantar.

Tidlegare på dagen sa opposisjonspartiet at dei ikkje har tenkt å bli med på forslaget. Sjølv om Labour-leiar Jeremy Corbyn i utgangspunktet helsar eit nyval velkommen, er det mange i partiet som ikkje vil seie ja før dei er trygge på at det ikkje blir nokon hard brexit.

For statsministeren er situasjonen omvend. Han ønsker seg ikkje eit nyval, men han vil heller ikkje skuve brexit endå lenger ut i tid.

– Eg vil ikkje ha eit nyval, de vil ikkje ha eit nyval. Men om Parlamentet stemmer for dette i morgon, må vi bestemme oss for kven som skal dra til Brussel og be om ei utsetjing, sa Johnson tysdag kveld.

Situasjonen har ikkje vorte enklare etter at regjeringa mista fleirtalet i Parlamentet då Phillip Lee hoppa av tysdag og 21 konservative opprørarar vart ekskluderte frå partiet.

Utsetjing – ikkje løysing

Dersom forslaget onsdag blir vedtatt, er britane framleis avhengige av at EU-landa einstemmig går med på ei utsetjing. Det står òg att å sjå om den fastlåste brexitsituasjonen i Storbritannia er noko betre i januar. Det som blir debattert denne veka, skuvar berre på problemet, det løyser ikkje den gordiske knuten EU-utmeldinga har vorte.

Sir Oliver Letwin, som opna ballet tysdag, legg ikkje skjul på at det blir vanskeleg å komme fram til ei semje innan utgangen av januar, men meiner regjeringa ikkje har ein sjanse til å klare det innan 31. oktober.

– Vi er mellom borken og veden, og denne gongen er veden å føretrekke framfor borken, sa han i Underhuset.

