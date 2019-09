Johnson vil ha nyval 15. oktober

utenriks

Det første spørsmålet var ei utfordring til Johnson om å la folket få siste ord i brexitspørsmålet. Statsministeren svarte med den velkjente formuleringa si om at regjeringa framleis er forplikta til å ta Storbritannia ut av EU 31. oktober, med eller utan ein avtale.

Statsministeren kom òg med kritikk mot parlamentarikarane som tysdag vann første runde i kampen for å hindre ein hard brexit. Johnson meiner motstanden i Parlamentet svekker posisjonen til regjeringa i Brussel og gjer ein hard brexit meir sannsynleg.

Labour-leiar Jeremy Corbyn bad Johnson gjere greie for kva for forslag han har lagt fram for EU og viste til at ei rekke leiarar i EU-land seier britane framleis ikkje har komme med nokon konkrete nye forslag.

– Den æra kollegaen min veit at ein ikkje forhandlar i full offentlegheit, men vi har gjort store framsteg, sa Johnson og skulda Corbyn for å undergrave forhandlingane.

– Eg skjønner ikkje korleis eg kan skuldast for det når det ikkje er nokon forhandlingar. Taktikken deira er berre å la tida renne ut, var Corbyns replikk.

Det var i ordvekslinga mellom dei to partileiarane at Johnson utfordra Corbyn til å støtte opp om eit nyval 15. oktober, éin dag tidlegare enn det som tidlegare har vorte omtalt. Statsministeren har sagt at han vil foreslå nyval dersom han taper debatten om ei brexitutsetjing seinare onsdag. I så fall må han ha støtte frå rundt 100-Labour-representantar, men Labour vil førebels ikkje stemme for nyval.

