Kabul-regjeringa bekymra over mogleg avtale mellom Taliban og USA

utenriks

– Vi er bekymra. Derfor ber vi om oppklaring rundt dette dokumentet, slik at vi nøye kan analysere risikoen og moglege negative konsekvensar og dessutan hindre eventuell fare som kan oppstå, seier president Ashraf Ghanis talsmann Sediq Sediqqi.

USAs Afghanistan-utsending Zalmay Khalilzad erklærte måndag at USA og Taliban i prinsippet er samde om ein avtale.

Avtalen dreier seg mellom anna om tilbaketrekking av amerikanske soldatar, og meininga er at den skal legge til rette for fred.

Viss avtalen mellom USA og Taliban blir endeleg godkjent og signert, må Taliban truleg i gang med ein ny runde forhandlingar med Afghanistans regjering.

Så langt har islamist-opprørarane nekta dette. Dei har beskrive Kabul-regjeringa som nikkedokker og marionettar styrte av USA.

USAs utanriksminister Mike Pompeo har tidlegare sagt at han håpte på ein avtale innan 1. september og før Afghanistan held presidentval 28. september.

Ghani har på si side sagt at det er viktig å vente til etter valet for å kunne gi Kabul-regjeringa mandat til å bestemme over framtida i landet.

(©NPK)