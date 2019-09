Knutby-pastoren Helge Fossmo kan vere fri om to år

utenriks

Svensk påtalemakt har gått med på ei tidfesta straff for Fossmo, ifølgje avisa.

– Det inneber at klienten min kan vere ute om drygt to år, seier Fossmos advokat Anton Strand.

Frikyrkjeforsamlinga i Knutby stod for 15 år sidan i sentrum for ei av Sveriges mest omtalte kriminalsaker.

Fossmo vart i 2004 dømt til livstidsfengsel for medverknad til drap på kona si Alexandra, og dessutan for medverknad til drapsforsøk i to tilfelle.

Påtalemakta viser no til ei utgreiing frå Rättsmedicinalverket der det heiter at det no er «mindre truleg at han kjem til å utføre kriminalitet av alvorleg art» dersom han blir sloppen fri. Derimot finst det framleis ein risiko for at den tidlegare pastoren kan «manipulere og bedra omgjevnadaner for å skaffe seg fordelar», heiter det vidare.

