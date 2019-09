Mogleg brexit-utsetjing – dette skal Parlamentet debattere

utenriks

Debatten tysdag kveld var berre forarbeidet for den kampen som skal utkjempast onsdag. Ved å utnytte dei parlamentariske spelereglane, klarte opposisjonen å setje Underhusets dagsorden til side og legge klare føringar for korleis neste steg i prosessen skal gå føre seg.

Klokka 15 britisk tid onsdag må parlamentsleiar John Bercow avbryte det som eventuelt måtte føregå i salen og ta opp forslaget om utsetjing til behandling. Forslaget går ganske enkelt ut på å pålegge statsministeren å be EU om ytterlegare tre månader utsetjing og dermed endre brexitdatoen til 31. januar neste år.

– Mellom barken og veden

Kravet fell rett nok bort dersom statsministeren innan 19. oktober klarer å få Parlamentet til å godkjenne ein avtale med EU, eller til å akseptere ein hard brexit. Det første verkar lite truleg, og det siste har ei rekke tidlegare avstemmingar vist ikkje er særleg sannsynleg heller.

Konservative Sir Oliver Letwin, som sette i gang prosessen tysdag, trur det blir vanskeleg å komme fram til ein avtale innan utgangen av januar, men trur regjeringa ikkje har ein sjanse til å klare det i oktober.

– Vi er mellom barken og veden, og denne gongen er veden å føretrekke framfor barken, sa han i Underhuset.

Endrar reglane

Vedtaket som utløyste debatten om debatten, framstår på mange måtar meir avansert enn lovforslaget det bana veg for. Det som vart diskutert tysdag, var nemleg ikkje eit lovforslag, men ei mellombels endring av Underhusets forretningsorden, regelverket som styrer arbeidet i nasjonalforsamlinga.

Ikkje berre set tysdagsvedtaket klare og tette tidsfristar for å sikre at alle trinn i lovprosessen i Underhuset blir gjennomført på éin dag. Det legg òg opp til å hindre regjeringa i å trenere saka, og det legg føringar for å sørge for rask behandling av eventuelle merknader frå Overhuset. Behandlinga av slike merknader blir gitt forrang før andre saker førstkommande måndag.

– Hindrar suspendering

– Det vil hindre regjeringa frå å suspendere Parlamentet, skriv Chris White på Twitter. Han leier eit rådgivingsfirma og har vore spesialrådgivar for leiande britiske politikar.

– Dette er eit meistarleg utforma forslag, er dommen hans.

I tillegg står det uttrykkeleg at møta i Underhuset måndag, tysdag og onsdag til veka ikkje kan hevast før parlamentsleiar John Bercow stadfestar at dronninga har gitt sitt samtykke.

Dersom saka kjem så langt, må EU bestemme seg for om dei er villige til å gi endå ei utsetjing. Johnson gjorde det tysdag kveld klart at det òg må haldast nyval for å avgjere kven som faktisk skal ta turen til Brussel.

Og framleis står utfordringa att med å finne ein avtale fleirtalet på britisk side vil akseptere.

