Orkanen Dorian i amerikansk farvatn – Bahamas i ruinar

Over to millionar innbyggarar langs kysten i delstatane Florida, Georgia, South Carolina og North Carolina har fått evakueringsvarsel. Tysdag kveld lokal tid heldt dei på med dei siste førebuingane.

– Denne gongen treng eg ikkje komme heim til eit hus fullt av skrap. Eg lærer etter kvart, seier Joey Spalding, som bur på Tybee Island i Georgia. Han tømte tysdag bustaden for mesteparten av møblar og sette dei i ein varebil. Han planla å pakke inn huset i plast til skulderhøgde og legge sandsekker framfor dørene, før han skulle dra til ein sikrare stad.

Politiet i Savannah i Georgia innførte portforbod natt til onsdag. I North Carolina har guvernør Roy Cooper gitt ordre om evakuering av bebuarar på øyar langs heile kysten i delstaten.

Motorvegar frå kysten og inn i landet i South Carolina og Georgia er gjort om til einvegs-evakueringsruter. Fleire flyplassar har stengt. I Orlando i Florida stengde både Disney World og SeaWorld tysdag.

Flaum og regn

Onsdag formiddag norsk tid låg auget til orkanen ute over havet direkte aust for Orlando. Dorian er nedgradert til kategori 2 og vindstyrken er på 49 sekundmeter. Vêrsystemet bevegar seg nordover langs kysten med ein fart på 9 kilometer i timen. Vinden kan kjennast opptil 280 kilometer frå auget til orkanen.

Tidlegare prognosar om at orkanen kunne treffe Florida direkte, er no lagt bort. Men Dorian blir venta å passere svært nær kysten av Georgia og South Carolina, og kan kanskje ramme North Carolina torsdag og fredag.

Men sjølv om orkanen ikkje skulle treffe land, vil han sannsynlegvis føre til stormflo og storflaum, opplyser orkanvarslingssenteret NHC.

På kyststrekninga frå West Palm Beach i Florida og gjennom Georgias kyst er det venta mellom 75 og 152 millimeter nedbør. I Carolina-delstatane kan det komme mellom 127 og 254 millimeter nedbør, nokre stader så mykje som 380 millimeter. Til samanlikning er noregsrekorden for døgnnedbør på 229,6 millimeter.

Bahamas i ruinar

Satellittbilde frå NASA viser at det enkelte stader på Bahamas regna så mykje som 890 millimeter natt til måndag då orkanen herja øystaten som ligg søraust for Florida.

Minst sju menneske er stadfeste omkomme på øyane, men omfanget av herjingane er enno ikkje klart. Flyplassen på Grand Bahama låg tysdag lokal tid 2 meter under vatn.

– Det er fullstendig øydelegging. Apokalyptisk. Det handlar ikkje om å bygge opp igjen noko som var der. Vi må starte frå grunnen av, seier Lia Head-Rigby, som hjelper ein lokal hjelpeorganisasjon og som har vore på synfaring på Bahamas' hardast ramma øygruppe Abacos med fly.

– Det er mange fleire døde, seier ho, men så langt finst det inga oversikt. Lik blir framleis henta ut.

– Vi står midt i ein av dei største nasjonale krisene i historia til landet vårt, seier statsminister Hubert Minnis.

Røde Kors anslår at rundt 45 prosent av bustadene på øya Grand Bahama og på Abaco enten er fullstendig øydelagde eller påført store skadar. FN og Røde Kors opplyser at over 60.000 menneske treng mat og reint drikkevatn.

