Top Gear melde til politiet i Danmark

Ifølgje Danmarks Radio køyrde tre store firehjulstrekkarar rundt i sanddynene mellom Løkken og Hirtshals på Nordjylland, noko som slett ikkje er lov.

Ein tilsett i Hjørring kommune var vitne til den ulovlege køyringa, som no er meld til politiet.

Top Gear var i fleire år det mest sette TV-programmet i verda. Nyleg vart det kjent at det skal lagast lokale versjonar av BBC-programmet i Noreg, Sverige og Danmark, og det var under opptak til den danske utgåva at den ulovlege køyringa fann stad.

TV-profilen Petter Schjerven, Esben «Dansken» Selvig og Fredric Aasbø, som er verdsmeister i drifting, skal vere programleiarar i den norske utgåva av bilprogrammet, som skal visast på Dplay og TVNorge i 2020.

