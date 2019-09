YouTube får bot på 170 millionar dollar for å ha delt data om barn

utenriks

Forliket selskapet har inngått med reguleringsstyresmakta Federal Trade Commission (FTC) og justisstyresmaktene i New York resulterer i den største bota i ei sak omfatta av lova som skal sikre retten til barn til personvern på internett. Den såkalla Children's Online Privacy Protection Act tredde i verk i 1998.

– YouTube peika på populariteten blant barn overfor potensielle bedriftskundar, seier FTC-styreleiar Joe Simons.

– Men når det gjaldt lovbrotet, nekta selskapet for at delar av plattforma tydeleg er retta mot barn. Det er inga unnskyldning for YouTubes lovbrot, seier Simons.

(©NPK)