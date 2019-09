21-åring dømt for drap på nordmann i Tsjekkia

utenriks

Det opplyser tsjekkisk politi til NRK.

Dommen er anka og skal opp for tsjekkisk høgsterett 18. september.

Det var i oktober i fjor at mannen i 60-åra frå Sogn og Fjordane vart funnen drepen i eit butikkområde utanfor Praha. Han var på ferie i byen saman med ein annan person då han vart drepen.

Fem dagar etter at mannen vart funnen drepen vart to menn på 21 og 28 år arresterte og sikta for alvorleg kroppsskade med døden til følgje, og dessutan tjuveri, uautorisert bruk av kort og forfalsking.

No er altså den yngste av mennene dømt for drapet. Den andre er dømd til 18 månader fengsel for tjuveri.

(©NPK)