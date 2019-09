70.000 treng nødhjelp etter orkanen på Bahamas

utenriks

Nesten hundre tusen husstandar mista straumen då vinden auka og regnet hølja ned langs kysten av dei amerikanske delstatane Nord-Carolina og Sør-Carolina. Fleire hundre tusen menneske i USAs har fått beskjed om å evakuere på grunn av orkanen.

Uvêret har igjen samla styrke og var torsdag ein orkan i kategori 3. Han vandra oppover langs austkysten etter å ha passert utanfor kysten av Florida.

Medan innbyggarane i delstaten pustar letta ut, er arbeidet med å få oversikt over dei massive øydeleggingane på Bahamas i full gang.

– Om lag 70.000 menneske treng livreddande hjelp umiddelbart, sa FNs nødhjelpssjef Mark Lowcock i ei fråsegn seint onsdag kveld, norsk tid.

– Fullstendig øydelegging

Lowcock beskreiv situasjonen på dei hardt ramma øyane Abaco og Grand Bahama. Her er store område lagt i ruinar, og innbyggarane treng drikkevatn, mat, medisinar og tak over hovudet.

Så langt er 20 menneske stadfesta omkomne på Bahamas. Folk bruker båtar og vass-scooterar for å redde orkanoffer på Grand Bahama.

– Det er fullstendig øydelegging. Det er ragnarok, apokalyptisk. Det handlar ikkje om å bygge opp igjen noko som var der. Vi må starte frå grunnen av, sa Lia Head-Rigby, som hjelper ein lokal hjelpeorganisasjon, etter å ha besøkt Abaco-øyane tidlegare denne veka.

Då Dorian trefte Bahamas, var orkanen ein av dei kraftigaste som har treft land i denne delen av verda nokosinne. Det vart målt vedvarande vindstyrkar på 83 meter per sekund.

Uvêret svekte seg etter å ha rasert Bahamas – men vart deretter kraftigare igjen på vegen over havet i retning USA.

– Har aldri skjedd før

Dei omfattande øydeleggingane på Bahamas kjem ikkje berre av at orkanen var ekstremt kraftig, men òg at han vart liggande over øystaten unormalt lenge.

I 28 timar måndag og tysdag flytta vêrsystemet på seg i 1,6 kilometer i timen eller saktare.

– Dette har aldri skjedd før, seier meteorologen Jeff Masters frå den amerikanske vêrvarslingstenesta Weather Underground. Aldri før er det registrert Atlanterhavs-orkanar i kategori 5 som har lege stille like lenge.

Store nedbørsmengder ramma Bahamas medan uvêret knapt flytta seg. I tillegg førte orkanen til stormflo på opptil 4,5 meter over det normale tidvassnivået, ifølgje National Hurrican Centre i USA.

Blir knytt til klimaendringane

Forskar Jim Kossin i den amerikanske forskingsetaten NOAA meiner Dorians utvikling er i tråd med det ein forventar etter kvart som temperaturen på jorda stig.

Kossin viser til teorien om at den globale oppvarminga bremsar kraftige luftstraumar høgt oppe i atmosfæren. Uvanleg rolege forhold i desse luftlaga bidrog til at Dorian låg så lenge stille.

Orkanane Florence og Harvey, som ramma USA i 2018 og 2017, flytta seg òg unormalt sakte.

Stigande temperaturar i havet fører truleg òg til at dei kraftigaste orkanane blir endå kraftigare. I tillegg kan stormfloene under denne typen uvêr gi større skadar enn før ettersom havnivået òg er i ferd med å stige.

