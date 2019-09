BBC: Lovforslag mot hard brexit blir ikkje stansa i Overhuset

utenriks

Det stadfestar begge innpiskarane til partia overfor BBC.

Representantane heldt det gåande til klokka 1.30 natt til torsdag med ein serie avstemmingar om tillegg til lovforslaget. Mange hadde antatt at brexittilhengarar i Overhuset kunne komme til å trekke ut debatten slik at lovforslaget ikkje kom i mål før Parlamentet blir suspendert.

Innpiskaren til dei konservative, Lord Ashton of Hyde, stadfesta likevel natt til torsdag at lovforslaget vil passere innan klokka 17 fredag, noko som gjer det mogleg for Underhuset å ferdigbehandle det før fristen.

Lovforslaget som har som mål å stanse ein hard brexit, vart godkjent av i Underhuset onsdag. Det pålegg Boris Johnsons regjering å be Brussel om tre månader utsetjing, slik at tida ikkje går ut for partane og det blir ein brexit utan avtale utan at nokon kan hindre det 31. oktober.

Labour-leiar Jeremy Corbyn sa onsdag at partiet ikkje vil gå med på statsminister Boris Johnsons forslag om nyval før partiet er trygge på at det er sett ein stoppar for ein hard brexit ved utgangen av oktober. Han vil ha lovforslaget ferdigbehandla og signert av dronninga.

– Det har vore litt av ein kveld. Det har vore ein lang diskusjon, og eg er takknemleg overfor dei edle lordane som stod løpet ut, det viser kor viktig jobben vi gjer og temaet vi debatterer er, seier Labours leiar i overhuset, baronesse Smith.

(©NPK)