Britisk politisk uro neppe over enno

utenriks

Etter to dramatiske dagar i Underhuset vedtok dei folkevalde ei lov som skal hindre at britane ryk ut av EU utan ein avtale. I tillegg avviste dei statsminister Boris Johnsons ønske om eit nyval 15. oktober. Det er likevel ingen som trur roa no vil komme over britisk politikk.

Den vidare gangen for lovvedtaket er den enkle biten. Det skal til Overhuset for vurdering og eventuelle endringar. Når det er avklart, skal dronninga gi samtykket sitt. Når det er gjort, kan britane vente heilt til 31. januar med å forlate EU – dersom resten av medlemslanda einstemmig går med på det.

Men lova seier ikkje at brexit no skal skje i januar. Regjeringa har fram til 19. oktober på å prøve å få ein ny avtale med EU og få Parlamentet til å seie ja til denne. Statsministeren kan altså vente til etter EU-toppmøtet 17. og 18. oktober med å be Brussel om ei utsetjing. Han kan i teorien òg prøve å få Parlamentet til å godta ein hard brexit, men akkurat det er det ingen som trur på.

Vil ha val seinare

Eit anna spørsmål er kven som faktisk er statsminister og skal be EU om å få tre månader til før utmeldinga. Boris Johnson har ikkje lyst og foreslo altså nyval 15. oktober. Han sa landet må velje mellom han og Labour-leiar Jeremy Corbyn. Det lykkast ikkje. Corbyn ønsker ikkje noko val før han er sikker på at den nye lova frå onsdag har passert alle formelle hinder.

– Han må vere den første opposisjonsleiaren nokosinne som takkar nei til eit val, sa Johnson om motstandaren.

Corbyn vil ha eit val, berre ikkje heilt enno. Fleire kommentatorar spør seg no kor lenge Labour kan vente – og la Johnson drive gjøn med dei. Nokon i partiet vil vente til dronninga har signert onsdagsvedtaket, andre vil dryge til etter 19. oktober, medan atter andre vil vente heilt til november for å vere heilt sikre på at den «gamle» brexitfristen er passert.

– Det tydelege fleirtalssynspunktet er at med eit tidleg val kan Boris Johnson velje tid og taktikk. Å følgje etter på premissane hans vil føre til at Labour taper – stort, seier ein leiande Labour-representant til Daily Mirror.

Mindretalsstyre

Førebels skal altså dei konservative styre vidare, men fleire peikar på at sjølv om Johnson framleis har makta, så har han mista kontrollen. Då Phillip Lee hoppa av og 21 toryopprørarar vart ekskluderte tysdag, rauk det allereie skjøre fleirtalet i Underhuset.

I teorien kan regjeringa stille eller provosere fram eit mistillitsforslag mot seg sjølv. I tillegg til å vere politisk pinleg, banar det veg for ei mogleg Corbyn-regjering. Mistillit gir nemleg Underhuset 14 dagars frist til å finne ein ny statsminister. Corbyn i Downing Street er eit skrekkscenario for mange konservative. Også mange av dei som har kjempa mot ein hard brexit, er lite lystne på å sjå Labour-leiaren styre regjeringa og landet.

– Herr president, eg vil heller koke mitt eige hovud enn å legge makta i hendene på opposisjonsleiaren, sa Philip Hammond i brexitdebatten på onsdag og fekk salen til å humre. Han er tidlegare konservativ finansminister og ein av opprørarane som vart ekskluderte tysdag kveld.

Alternative ruter

Det er òg mogleg at Johnson prøver seg på eit nytt og alternativt forslag for å sikre nyval. Han var langt unna kravet til vallova om to tredels fleirtal for å skrive ut val, men det finst andre moglegheiter.

Eit heilt vanleg lovforslag som går utanom vallova, krev berre simpelt fleirtal. Risikoen er at politiske motstandarar hektar på endringsforslag, inkludert å fastsetje ein valdato i november. Då ryk igjen draumen om eit raskt val.

Utsetjing – ikkje løysing

Det er med andre ord rom for fleire politiske krumspring og konfrontasjonar i dagane, vekene og månadene som kjem. I tillegg står planen om å stenge Parlamentet i ein månad frå neste veke framleis ved lag.

Og til sist, så har ikkje dei siste dagane eigentleg fått britane nærare å løyse brexitfloken. Det er fleirtal mot ein hard brexit, men det er førebels ikkje fleirtal for ei konkret løysing.

– Dersom dette blir vedtatt, vil det etterlate oss i skjærselden med endå ei utsetjing, åtvara brexitminister Stephen Barclay i debatten på onsdag.

(©NPK)