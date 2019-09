Endå ein nedtur for Boris Johnson då broren forlét regjeringa

utenriks

Den yngre broren, Jo Johnson, er den første regjeringsmedlemmen som trekker seg frå kollegiet til storebroren, som har leidd landet i mindre enn halvannan månad. Årsaka skal vere ein konflikt mellom familielojalitet og omsynet til nasjonen.

– Spenninga er umogleg å løyse opp i, og det er tid for at andre tar over rollene mine som parlamentsmedlem og minister, skriv Jo Johnson på Twitter.

Gjekk frå same jobben i fjor

Det er rett nok ikkje første gongen han trekker seg frå regjeringsarbeid. Sidan juli har han vore statssekretær for forsking og høgare utdanning, den same posten som han trekte seg frå i januar 2018, då Theresa May framleis var statsminister. Johnson gjekk i protest mot planlagde kutt i skulepengar ved universiteta.

Etter eit opphald i samferdselsdepartementet gjekk han heilt ut av regjeringa i november, men gjorde altså comeback i sommar.

Familien delt om brexit

Dei to brørne, som ikkje lenger er kollegaer, har ulikt syn på saka som overskygger alt i britisk politikk for tida: brexit. Storebror og statsminister Boris var brexitgeneral og kjempar som kjent for å går ut av EU innan tidsfristen 31. oktober – med eller utan ein avtale.

Den sju år yngre Jo kjempa derimot for vidare EU-medlemskap før folkeavstemminga i 2016 og har sidan sagt at landet ikkje bør gå ut av EU utan ein skilsmisseavtale på plass.

Søstera deira, journalist og forfattar Rachel Johnson, skriv på Twitter at familien unngår å snakke om brexit, særleg ved matbordet, fordi dei ikkje liker å rotte seg saman mot statsministeren.

Gav opposisjonen nytt skyts

Det har sjølvsagt ikkje gått upåakta hen at broren til statsministeren trekker seg midt i ein høgdramatisk kamp om brexit og om den politiske makta i Storbritannia.

– Boris Johnson utgjer ein så stor trussel at sjølv ikkje bror hans har tillit til han, seier Angela Rayner i Labour, ifølgje The Guardian. Ho seier òg at hyppig utskifting av statssekretærar for høgare utdanning er eit teikn på det kaoset ho meiner toryane har skapt i sektoren.

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon, som leier det skotske nasjonalistpartiet SNP, er heller ikkje nådig.

– Boris Johnsons eigen bror orkar ikkje den retninga han tar landet i. Spørsmålet er då kvifor det skotske folket skal tvingast til å akseptere det, sa Sturgeon i spørjetimen i den skotske nasjonalforsamlinga torsdag. Fleirtalet av skottane stemte mot brexit.

– Takk for innsatsen

Parlamentarisk leiar for Dei konservative Jacob Rees-Mogg prøvde derimot å avdramatisere avgangen torsdag.

– Parlamentsmedlemmer er vande til tanken om at det kan vere politisk usemje internt i ein familie, sa han og minte om at hans eiga søster har slutta seg til Brexitpartiet og vorte medlem av EU-parlamentet.

Frå Downing Street var det berre godord og sympati å hauste for den avtroppande politikaren.

– Statsministeren vil takke Jo Johnson for innsatsen hans. Han har vore ein flott og talentfull statssekretær og ein fantastisk representant i Parlamentet. Statsministeren forstår, både som politikar og som bror, at dette ikkje kan ha vore enkelt for Jo. Valkretsen hans kunne ikkje bede om ein betre representant, seier ein talsperson for statsministerkontoret.

Veljarane i Orpington må uansett sjå seg om etter ein ny representant. Jo Johnson har vore mannen deira i Parlamentet sidan 2010, men han seier han ikkje stiller til attval.

Det er ikkje avklart når det valet blir halde, men Jacob Rees-Mogg sa det blir ny debatt og avstemming om nyval i Parlamentet måndag. Onsdag klarte ikkje storebror og statsminister Johnson å få nok støtte til å skrive ut nyval 15. oktober.

(©NPK)