Equinor har allereie sett i gang eit samarbeid med Shell og Total for å studere moglegheitene for å lagre CO2 under havbotnen.

No har dei tre fått med seg Air Liquide, Archelor Mittal, Ervia, Fortum Oyj, Heidelberg Cement, Preem og Stockholm Exergi på laget.

Intensjonsavtalane vart underteikna på sidelinja av ein internasjonal konferanse om karbonfangst og -lagring, såkalla CCS, som vart arrangert i Operaen i Oslo torsdag.

