Erdogan antydar at Tyrkia ønsker seg atomvåpen

– Ein del land har missil med kjernefysiske stridshovud. Og då snakkar vi ikkje om eitt eller to. Men dei seier at eg ikkje kan ha missil med kjernefysiske stridshovud. Det vil eg ikkje akseptere, sa Erdogan onsdag under eit møte i den tyrkiske byen Sivas.

Han viste til USA og Russland, som har fleire tusen atomvåpen kvar. I tillegg retta han peikefingeren mot Israel, som ein reknar for å ha eit mindre arsenal av kjernefysiske våpen – sjølv om israelske styresmakter aldri har innrømt det.

– Vi har Israel i nærleiken, har vi ikkje? Dei bruker desse våpena til å skremme, sa Erdogan.

Tyrkia skreiv under avtalen om ikkje-spreiing av atomvåpen i 1980. Sjølv om ikkje landet har eigne kjernefysiske våpen, reknar ein med at USA lagrar slike våpen på ein militærbase i Tyrkia.

Dei siste åra er forholdet mellom NATO-landet Tyrkia og USA vorte svært anstrengt. Samtidig har tyrkiske styresmakter prøvd å betre forholdet til Russland.

Ei av årsakene til det vanskelegare forholdet mellom Tyrkia og USA er krigen i Syria, der landa har støtta ulike grupper.

