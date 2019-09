Fransk domstol gir hane medhald i å gale

utenriks

– Maurice har vunne og saksøkarane må betale eigaren hans 1.000 euro i oppreising, seier forsvarar Julien Papineau til AFP.

Haneeigar Corinne Fesseau sa til retten i Rochefort på Frankrikes vestkyst at ingen nær bustaden på øya Oleron nokon gong hadde klaga over Maurice, før to pensjonistar kjøpte ein feriebustad på naboeigedommen. Paret klaga over å bli vekt av hanegal. Fesseau prøvde å få Maurice til å teie stille. Ho la svarte laken rundt innhegninga for å lure han til å tru at det framleis var natt, men Maurice lét seg ikkje narre.

Pensjonistparet gjekk så til søksmål, og saka gjorde Maurice landskjent. 140.000 menneske signerte underskriftskampanjen «Redd Maurice», og folk tok på seg T-skjorter med bilde av Maurice og påskrifta «La meg synge».

– Eg er mållaus, seier Fesseau, og legg til:

– Dette er ein siger for alle i same situasjon. Eg håpar dette vil danne presedens for dei, seier ho.

Kritiske røystar hevdar rettssaka er eit døme på det dei meiner er ein større trussel mot Frankrikes stolte landbruksarv frå byfolk og andre utanfrå som kjøper feriestader på landet.

I eit ope brev i mai forsvarte ordførar Bruno Dionis du Séjour i landsbyen Gajac retten kyrkjeklokker hadde til å ringe, kyr til å raute og esel til å breke. Han har bedt regjeringa om å innlemme lydane på lista over Frankrikes kulturarv.

