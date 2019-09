Lågare økonomisk vekst i EU-landa

utenriks

Den sesongjusterte veksten var like stor i heile EU-gruppa som i dei 19 eurolanda, viser tal frå EUs statistikkbyrå Eurostat. Ungarn opplevde den største veksten med ein auke på 1,1 prosent frå kvartalet før. I Storbritannia krympa økonomien med 0,2 prosent.

I årets tre første månader var veksten litt svakare i eurolanda – 0,4 prosent – enn i unionen sett under eitt. Den justerte BNP-veksten for alle medlemslanda enda då på 0,5 prosent.

I andre kvartal i fjor voks økonomiane betydeleg raskare, 1,2 prosent i eurolanda og 1,4 prosent for heile EU-gruppa. Det året var veksten i første kvartal høvesvis 1,3 og 1,6 prosent for dei to gruppene.

