Mexico har halvert talet på migrantar på veg til USA

– Eg trur ikkje ein trussel om toll blir noko av sidan vi har redusert talet på migrantar med 56 prosent, sa utanriksminister Marcelo Ebrard fredag. Han reiser tysdag til Washington for å drøfte resultata av avtalen, som då har vore i kraft i 90 dagar.

Ebrard gjentok at Mexico nektar å la seg kategorisere av USA som eit såkalla trygt tredjeland, som flyktningar må søke asyl i om dei kjem frå Mellom-Amerika og vil reise til USA. Ebrard seier det er unødvendig no som talet på migrantar er redusert såpass mykje.

– Den mexicanske strategien verkar. Vi går ikkje med på å vere eit trygt tredjeland fordi det strir imot våre interesser. Det er urettferdig mot oss, sa han.

Ebrard seier han skal fortelje visepresident Mike Pence og utanriksminister Mike Pompeo at den beste måten å kjempe mot udokumentert immigrasjon frå Mellom-Amerika på, er å redusere fattigdommen og valden som folk flyktar frå. Det inneber at USA må innfri løfta sine om økonomisk bistand.

Hardt press

President Donald Trump trua i juni med å innføre toll på opptil 25 prosent på alle mexicanske eksportprodukt om ikkje landa gjorde meir for å stanse straumen av flyktningar.

Ein slik toll ville vore fullstendig øydeleggande for Mexico, som sender 80 prosent av eksportprodukta sine til USA.

Mexico vedtok derfor å sende tusenvis av soldatar for å sikre grensa mot sør, akseptere at USA sender folk tilbake til Mexico medan asylsøknadene deira blir behandla, og trappe opp hjelpa til dei fattige mellomamerikanske landa Honduras og El Salvador.

Kritikk

Den nye presidenten i Mexico, Andrés Manuel López Obrador, lova i valkampen sin ei mjukare linje mot flyktningane, men truslane frå Trump og ein kraftig auke i straumen av folk frå Mellom-Amerika som kryssa Mexico i såkalla karavanar, tvinga han til å ta ei hardare linje.

Menneskerettsaktivistar og enkelte medlemmer i hans eige venstreorienterte parti kritiserer López Obrador og hevdar at han når han kallar den harde linja eit forsvar for mexicansk rettsorden, berre prøver å skjule at han har gitt etter for USAs press.

