Overhuset gir grønt lys for brexitutsetjing

Forslaget som pålegg statsministeren å be EU om ei utsetjing av brexit, vart vedtatt utan endringar. Den kongelege sanksjonen er ein rein formalitet og er venta å vere på plass innan måndag.

Regjeringa trua ei stund med at han ville trenere behandlinga i Overhuset, slik at forslaget ikkje ville bli klart før Underhuset blir suspendert. Etter ein debatt natt til torsdag vart Dei konservative og Labour samde om at dei ikkje skulle stanse lovforslaget. Innpiskaren til toryane stadfesta at dei skulle bli ferdige fredag klokka 17, noko dei klarte med vel ein times margin.

Sjølv om hovudregelen er at lovforslag må godkjennast i begge kammera, har forsamlinga av adelege og geistlege avgrensa høve til å stoppe lovforslag. Dei kan seie nei og utsetje forslag, innan visse grenser.

Nyval nedstemt

Lovforslaget har som mål å stanse ein hard brexit og vart godkjent av Underhuset onsdag kveld etter to dramatiske dagar i Parlamentet. Lovframlegget pålegg altså statsministeren å be Brussel om tre månaders utsetjing, slik at tida ikkje går ut og det blir ein hard brexit 31. oktober utan at nokon kan hindre det.

Etter onsdagsvedtaket foreslo statsminister Boris Johnson å skrive ut nyval slik at folket kunne velje om det er han eller Labour-leiar Jeremy Corbyn som skal be EU om meir tid.

Johnson var milevis unna å oppnå to tredels fleirtal, slik vallova krev. Dermed langa han ut mot Corbyn.

– Han er den første opposisjonsleiaren i den demokratiske historia i landet vårt som avviser ein invitasjon til eit val. Han trur nok ikkje han vil vinne, sa Johnson.

Vil vente

Labour-leiaren sa partiet hans ikkje vil gå med på nyval før dei er trygge på at det er sett ein stoppar for ein hard brexit ved utgangen av oktober. Han vil ha lovforslaget ferdigbehandla og signert av dronninga.

Regjeringa har varsla at han vil foreslå nyval igjen måndag, når dronninga har gitt sitt samtykke til lova, men heller ikkje då kan han rekne med støtte. Fredag vart opposisjonspartia samde om å ikkje gå med på val før dei er heilt sikre på at utsetjinga av brexit ikkje kan forpurrast. Dermed blir det neppe noko val før tidlegast i november.

Mindretal

Det er dårleg nytt for Johnson, som vann leiarkampen hos Dei konservative med lovnad om å ta Storbritannia ut av EU 31. oktober – med eller utan ein avtale. Han er så lite lysten på å be om ytterlegare tre månaders utsetjing at han torsdag sa han «heller ville ligge død i ei grøft».

At det dryg før britane går til urnene, er òg ei stor parlamentarisk utfordring for statsministeren. Tysdag mista regjeringa det knappe fleirtalet sitt då Phillip Lee hoppa av og gjekk til Liberaldemokratane. Situasjonen vart ytterlegare forverra då 21 tory-opprørarar vart ekskluderte frå partiet for å ha stemt mot regjeringa.

Som fleire kommentatorar peika på etter nederlaga tidlegare i veka, har Johnson framleis makta, men han har mista kontrollen.

