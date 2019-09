Sveriges utanriksminister går av

utenriks

– Eg gjer det for å kunne vere saman med mannen min, barna mine og barnebarna mine, seier Wallström.

Ho har varsla statsminister Stefan Löfven om at ho går av etter fem år som utanriksminister, skriv Dagens Nyheter.

Det er ikkje klart akkurat når ho går av, men det blir i nær framtid, seier ho.

Blir hylla

I ein skriftleg kommentar seier Löfven at Sverige med Wallström som utanriksminister har møtt stor respekt rundt om i verda, og at Sveriges aktive og framgangsrike utanrikspolitikk er ein viktig del av det.

«Margot Wallström er ein politikar som står opp for det ho trur på. I denne urolege verda har ho alltid stått opp for likskap, for diplomati og for fred. Eg trur det er ei forklaring på at ho er så likt og respektert både i Sverige og i verda», heiter det i Löfvens hyllest.

Anerkjente Palestina

Som utanriksminister la Wallström seg ut med Israel då Sverige vart eit av dei første vestlege landa til å anerkjenne staten Palestina.

Trass i at ho understreka at Sverige anerkjenner Israels rett til å forsvare seg innanfor grensene sine, nekta Israels utanriksminister Avigdor Lieberman og statsminister Benjamin Netanyahu å møte henne då ho kom til landet på offisielt besøk.

Wallström grunngav i fjor heideren med at Sverige ønskte å setje fart i fredsprosessen mot ei tostatsløysing.

Sosialdemokrat alltid

Wallström har vore politisk engasjert sosialdemokrat sidan ho var ung, og ho vart vald inn i riksdagen i 1979. Frå 1988 var ho forbrukarminister, og frå 1994 til 1998 var ho først kulturminister og deretter sosialminister.

Før ho vart utanriksminister i Löfvens regjering, hadde ho òg lang fartstid i EU-byråkratiet, først som miljøkommissær frå 1999 til 2004, og deretter som kommissær for institusjonsbygging og kommunikasjonsstrategi frå 2004 til 2010.

I dei to åra frå 2010 då ho var FNs spesialutsending for seksuell vald i krig og konflikt, besøkte ho mellom anna Kongo og slo fast at seksuell vald vart brukt som våpen systematisk av både opprørsmilitsar og regjeringssoldatar i provinsane Nord-Kivu og Sør-Kivu.

