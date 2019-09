Dansk politi brukte over 5 millionar kroner på avlyst Trump-besøk

utenriks

Utgiftene dekte mellom anna kompensasjon som følgje av inndratt ferie og fritid, og annullering av planlagt innkvartering av ekstra mannskap, ifølgje ei førebels oversikt som Rigspolitiet la fram måndag.

Ifølgje kostnadsoverslaget brukte politiet vel 4 millionar danske kroner, tilsvarande om lag 5,3 millionar norske kroner, på å førebu seg på det celebre besøket.

Den amerikanske presidenten skulle etter planen besøke Danmark 2. og 3. september. Men mindre enn to veker før, kunngjorde Trump at han avlyste reisa. Det skjedde i kjølvatnet av statsminister Mette Frederiksens kontante avvising av Trumps ønske om å kjøpe Grønland, og etter at ho hadde kalla debatten om sal av den største øya i verda for «absurd».

