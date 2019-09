IAEA: Iran aukar talet på sentrifugar for uran

utenriks

Styresmaktene i Teheran har varsla at dei gradvis vil trappe ned forpliktingane dei tok på seg i atomavtalen med stormaktene. USA har trekt seg frå avtalen, som europeiske land har prøvd å halde oppe.

Inspektørar frå IAEA stadfesta søndag at 22 sentrifugar av typen IR-4 er installert på den iranske opprikingsfabrikken i Natanz. Tidlegare har det vore installert elleve sentrifugar på staden, ifølgje talsmannen til byrået Fredrik Dahl.

Det er òg andre typar sentrifugar installert på anlegget, men talet er stort sett stabilt, ifølgje observatørane. Ingen av desse maskinene var i verksemd i helga.

Irans nye satsing på opprikingsteknologi gjer det mogleg for landet å auke lageret av høgopprikt uran raskare. Det betyr at Iran kan skaffe seg atomvåpen på kortare tid, viss styresmaktene i Teheran bestemmer seg for det.

Atomavtalen frå 2015 set strenge grenser for Irans produksjon av opprikt uran, som både kan brukast til kraftproduksjon og atomstridshovud. Til gjengjeld vart dei økonomiske sanksjonane mot landet trappa ned, men USAs president Donald Trump valde i 2018 å trekke USA frå atomavtalen.

Den europeiske innsatsen for å hjelpe Iran for å halde oppe atomavtalen, er ikkje god nok, meiner iranske styresmakter.

IAEAs fungerande leiar Cornel Feruta møtte Irans utanriksminister Mohammad Javad Zarif og andre sentrale tenestemenn i Teheran søndag for ei orientering om den iranske opprikinga.

