SOHR: 18 iranarar og iranskstøttede militsmedlemmer drepe i luftangrep i Syria

utenriks

– 18 krigarar vart drepne, men nasjonaliteten deira har ikkje vorte slått fast, heiter det i ei utsegn frå eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) måndag.

Men det var både iranarar og iransk-vennleg milits blant dei drepne, ifølgje SOHRs opplysningar.

Luftangrepet byrja søndag kveld og heldt fram til etter midnatt natt til måndag. Det vart påført omfattande skadar på eit våpenlager og på køyretøy som stod på området i byen Boukamal, i regionen Albu Kamal nær den irakiske grensa.

To lokale aktivistgrupper aust i Syria – The Euphrates Post og Sound and Picture – melder òg om at luftangrepa fann stad i Boukamal, men dei oppgir i motsetning til SOHR ingen tal på drap.

Ifølgje Lyd og bilde høyrde våpenlageret til den paramilitære irakiske sjiamilitsen PMF, som blir støtta av Iran.

Albu Kamal ligg i Deir al-Zor-provinsen, som utgjer ein stor del av Syrias avsidesliggande ørken aust i landet. Det er i dette området IS' siste rest av det såkalla «kalifatet» halde ut inntil i fjor.

Kontrollen over området er i dag delt mellom den amerikanskstøtta kurdiske militsen SDF og grupper som med støtte frå Iran og Russland står på regimet si side.

Det er ikkje klart kven som stod bak luftangrepet, som fann stad mindre enn eit døgn etter at Tyrkia og USA innleidde felles patruljeoppdrag nordaust i Syria.

Israel har tidlegare utført fleire hundre angrep mot iransk-tilknyttede mål i Syria.

(©NPK)