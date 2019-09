Valsmell for Putins parti i Moskva

utenriks

Det er klart etter at nesten alle stemmene er talde måndag.

Sameint Russland får 25 av dei 45 plassane i Moskvas duma. Det er ein nedgang på 15 plassar i den folkevalde forsamlinga frå førre val. Kommunistpartiet får 13 sete. Sentrums-venstrepartiet Rettferdig Russland får tre plassar, og Jabloko, eit lite, liberalt parti, får fire plassar, skriv Politico.

Kommunistpartiet og Rettferdig Russland blir rekna for å vere i opposisjon til Sameint Russland, men politiske ekspertar meiner dei likevel kan seiast å ligge nær Kreml i ulik grad.

– Dette er ei enorm bragd, seier Vitali Sjkljarov, ein politisk analytikar som var rådgivar for Jabloko. Han legg til at det er første gong at kandidatane til eit reelt opposisjonsparti har vorte valt inn i bydumaen i Moskva sidan byrjinga av 1990-talet.

Ei rekke framståande liberale opposisjonsleiarar, blant dei Aleksej Navalnyj, fekk ikkje stille som kandidatar.

Kandidatar for Sameint Russland stilte som uavhengige, tilsynelatande i eit forsøk på å distansere seg frå regjeringspartiet. Derimot tyder valresultatet på at oppfordringa frå opposisjonen til veljarane om å stemme på andre enn nettopp Sameint Russland fungerte, melder Reuters.

Regjeringspartiet vart òg påført nederlag i lokalval fleire andre stader i Russland søndag.

(©NPK)