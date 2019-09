BBC: Rohingya-landsbyar har vorte fjerna

utenriks

Under ei synfaring i regi av styresmaktene i Myanmar observerte BBC fire stader der tryggingsanlegg har vorte bygd på stader der satellittbilde viser at det tidlegare var rohingya-landsbyar.

Besøket fann stad i delstaten Rakhine, der styresmaktene handhevar strenge restriksjonar. Hensikta var å vise verda at Myanmar no står klar til å ta imot rohingyaene som flykta frå landet to år tidlegare. BBC fekk ikkje lov til å filme eller intervjue folk utan løyve frå politiet.

– Men vi var i stand til å sjå klare bevis for bevisst utsletting av rohingya-samfunn, melder den britiske kringkastaren.

Det australske Strategic Policy Institute har analysert satellittbilde og anslår at minst 40 prosent av rohingya-landsbyane som vart øydelagt då hæren gjennomførte aksjonen sin mot rohingya-befolkninga i 2017, i ettertid har vorte fullstendig fjerna.

Regjeringsstyrkar dreiv over 700.000 rohingyaer på flukt til Bangladesh sidan august 2017 og meldingane har vore mange om at hæren har drepe ei stor mengde muslimar. «Skuleeksempel på etnisk reinsing», har FN kalla det.

Myanmarske styresmakter har avvist skuldingar om etnisk reinsing og folkemord, og styresmaktene avviser no overfor BBC at dei har bygd anlegg på stader der rohingya-landsbyar tidlegare stod.

BBC har kontakta talsmannen til regjeringa for å få ein kommentar til funna, men har ikkje fått noko svar.

