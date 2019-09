Contes regjering overvann siste hinder

utenriks

I avstemminga i overhuset i nasjonalforsamlinga stemte 169 representantar for medan 133 stemte mot å godkjenne den nye regjeringa, som består av dei tidlegare rivalane Femstjernersbevegelsen og det sosialdemokratiske partiet PD.

Måndag vann den EU-vennlege regjeringa ei tilsvarande votering i deputertkammeret.

At regjeringa vann voteringane i begge kammera i nasjonalforsamlinga, er eit stort nederlag for den høgrepopulistiske Liga-leiaren Matteo Salvini. Den tidlegare innanriksministeren trekte Ligaen ut av koalisjonsregjeringa med Femstjernersbevegelsen i august, i håp om å få til eit nyval slik at han sjølv kunne bli statsminister.

(©NPK)