Rundt 100 ungdommar støytte saman med politi i Nord-Irland

utenriks

Den nord-irske politistyrken (PSNI) mistenker at bilbomba var plassert av ei utbrytargruppe frå Den irske republikanske hær (IRA). Den aukande uroa i området blir knytt til usikkerheit for statusen til Nord-Irland i samband med at Storbritannia går ut av EU.

– Etter å ha gjennomført søk i området Creggan i Londonderry (Derry) fann politiet ein mistenkeleg gjenstand i ein parkert bil, seier assisterande politisjef Mark Hamilton tysdag.

Han opplyser at mellom 60 og 100 ungdommar samla seg, og at politiet vart angripe med gjenstandar som vart kasta og over 40 bensinbomber. To av ungdommane som deltok i angrepet, fekk brannskadar. Uroa fann stad måndag kveld.

Bombeekspertar vart henta inn for å detonere bomba.

Politiet meiner det er utbrytargruppa nye IRA som hadde planta bomba, og målet har vore å ramme politiet.

Utsiktene for at det blir innført pass- og tollkontroll på grensa mellom Irland og Nord-Irland har skapt frykt for at den nord-irske fredsavtalen kan kollapse når Storbritannia forlèt EU. Nord-Irland er del av det britiske kongeriket og dermed på veg ut av EU, medan Irland elles er ein sjølvstendig EU-medlem.

(©NPK)