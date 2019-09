Von der Leyen klar med ny Kommisjon: Slik skal dei styre EU

utenriks

– Kommisjonen min blir ein geopolitisk kommisjon som vil stå for berekraft, seier von der Leyen.

Tysdag presenterte den tyske kommisjonspresidenten fordelinga av namn og poster i den nye EU-kommisjonen, som har eitt medlem frå kvart medlemsland. Samtidig strødde ho om seg med ærestitlar: åtte av kommissærane får status som visepresident, medan tre av desse blir administrerande visepresidentar med ekstra tunge ansvarsområde.

Von der Leyen gjorde det klart at klima og den nye digitale økonomien vil få høgaste prioritet framover.

Samtidig vil ho styrke Europa overfor eit stadig meir sjølvsikkert Kina – og eit stadig meir uføreseieleg USA.

Mektig danske

Danmarks kommissær Margrethe Vestager blir den eine av dei nye administrerande visepresidentane. Ho får hovudansvar for det digitale området, samtidig som ho held fram som EUs konkurransesjef.

Dermed får Vestager endå større makt over digitale gigantar som Apple, Amazon, Facebook og Google – selskap ho allereie har slått knallhardt ned på som konkurransekommissær.

Dette vil neppe begeistre amerikanarane.

– Den skattedama deira, ho verkeleg hatar USA, skal president Donald Trump ha sagt om Vestager i fjor.

Grøn giv

Nederlandske Frans Timmermans blir administrerande visepresident for klimapolitikk, med hovudansvar for utrullinga av ein «grøn giv» for Europa, inspirert av president Franklin D. Roosevelts «ny giv»-politikk i USA på 1930-talet.

Von der Leyens håp er at EU skal komme i tet i den globale teknologiutviklinga når korta no blir delte ut på nytt.

– Eg vil at den europeiske grøne given skal bli eitt av Europas varemerke. I hjartet av dette står løftet om at vi skal bli verdas første klimanøytrale kontinent, seier ho.

Viktig for Noreg

Ingebjørg Harto, som leiar NHOs kontor i Brussel, framhevar òg den nye energikommissæren som viktig for energinasjonen Noreg.

– Den nye energikommissæren, Kadri Simson, er eit «ubeskrevet blad» i Brussel, men har lang erfaring som parlamentarikar og minister i Estland, kommenterer Harto.

Ho legg til at dynamikken mellom Timmermans og Simson vil bli viktig. Dei siste åra har klima og energi nemleg vore samla under éin kommissær, og enkelte har vore bekymra for at dei to kan undergrave kvarandre når postane no blir igjen splitta opp.

– Slik det ser ut no, skal Timmermans stake ut kursen og Simson levere energipolitikk som byggjer opp under denne, seier Harto.

Kontroversiell omgrepsbruk

Von der Leyens tredje administrative visepresident er latviske Valdis Dombrovskis. Han får hovudansvar for finans og økonomi i den nye EU-kommisjonen.

Greske Margaritis Schinas er utnemnt til visepresident med ansvar for «forsvar av vårt europeiske levesett». Det har fått mange til å sperre opp auga i Brussel, spesielt då det tysdag vart klart at noko av det Schinas i realiteten får ansvar for, er migrasjon og grensekontroll.

Ska Keller frå Dei Grøne meiner omgrepsbruken er skremmande.

– Vi håper president von der Leyen ikkje ser noka motsetning mellom støtte til flyktningar og europeiske verdiar, seier ho.

Til saman har von der Leyen oppnådd nesten perfekt kjønnsbalanse: 13 kvinner og 14 menn. Det er heilt nytt i EU-samanheng.

Utnemningane e føreset godkjenning i EU-parlamentet før dei utvalde kan tre inn i postane sine 1. november.

