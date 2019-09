utenriks

– Hong Kong Exchanges and Clearing Limited kunngjer i dag at selskapet har foreslått overfor styret i London Stock Exchange Group å slå saman dei to selskapa, heiter det i ei fråsegn frå eigarselskapet til Hongkong-børsen.

Bodet har ein verdi på 31,6 milliardar pund, inkludert 2 milliardar pund i gjeld, heiter det vidare i fråsegna.

(©NPK)