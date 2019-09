Republikanaren Bishop vann omval i krets i North Carolina

utenriks

Bishop fekk 50,8 prosent av stemmene i omvalet i North Carolinas niande valdistrikt. Demokraten Dan McCready fekk 48,6 prosent av stemmene.

Omvalet vart halde fordi valet i kretsen vart annullert i fjor. Republikanarane sin kandidat Mark Harris vann då med berre 905 stemmer. Setet til kretsen i Representanthuset i Washington har sidan stått ledig, etter at det vart avslørt at Harris nytta seg av ein medarbeidar som samla inn over 1.000 førehandsstemmer og fylte dei ut sjølv.

Saka sprakk for alvor då sonen til kandidaten, som er statsadvokat i delstaten, forklarte i valkommisjonen at han fleire gonger hadde åtvara faren mot å hyre inn medarbeidaren, som hadde kriminelt rulleblad, og som fleire gonger før hadde drive ulovleg verksemd ved val.

Harris stilte ikkje på nytt.

I eit anna lokalval i ein krets ved kysten slo den republikanske legen Greg Murphy demokraten Allen Thomas og to andre kandidatar. Murphy overtar dermed den ledige kongressplassen etter den avdøde republikanaren Walter Jones Jr.

