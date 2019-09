ESB gjeninnfører tiltak for å stimulere økonomien

utenriks

Fram til no har den marginale innskotsrenta lege på minus 0,4 prosent, ifølgje Dagens Næringsliv.

Samtidig blir styringsrenta halden uendra på 0,0 prosent.

ESBs obligasjonskjøp vil bli tatt opp att 1. november. 20 milliardar euro skal brukast kvar månad på kjøp av stats- og selskapsobligasjonar så lenge det er nødvendig.

Denne typen tiltak blir ofte omtalt som å «trykke pengar» sidan pengemengda i økonomien aukar.

Bakgrunnen for attinnføringa av «pengetrykkinga» no er økonomisk uvisse som følgje av brexit og handelskrigen mellom USA og Kina. I tillegg er det teikn til at den økonomiske aktiviteten mellom anna i Tyskland er i ferd med å spakne.

ESBs rentemøte torsdag var det nest siste før Mario Draghi går av som sentralbanksjef og Christine Lagarde overtar leiinga av banken 31. oktober.

