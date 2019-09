EU-parlamentet: Ingen brexitavtale utan backstop

utenriks

Michel Barnier kom til Brussel torsdag for å gjere greie for brexitprosessen. Han var ordknapp på veg inn til møtet med gruppeleiarane i parlamentet og kom med ein versjon av det som nærast har vorte eit mantra frå EUs side:

– Eg er framleis innstilt på å sjå objektivt på alle konkrete og juridisk realistiske forslag frå Storbritannia. På veg ut nøgde Barnier seg med eit kort «farvel» til journalistane som venta utanfor.

Presidenten til EU-parlamentet David Sassoli var litt meir snakkesalig då han heldt ein pressekonferanse etter møtet. Han snakka rett nok lite om kva Barnier hadde fortalt, men la fram synet til parlamentet, som fell saman med det EU har sagt lenge.

– Vi meiner ei ordna utmelding er det målet vi bør streve etter. Ei politisk løysing er den beste utvegen, og den avtalen som finst, er etter synet vårt den beste som er mogleg, sa Sassoli.

Han seier det vil komme eit resolusjonsforslag når parlamentet samlast til veka som vil fremme eit syn i tråd med det andre EU-institusjonar har komme med.

– Vi set pris på den jobben som er gjort så langt og vil understreke at det er stor semje på EU-hald i denne saka. Som de veit, er det ofte mykje usemje når vi diskuterer saker, men her er det brei semje.

Backstop

Til liks med Barnier, er Sassoli er villig til å sjå på alle konkrete og realistiske forslag britane måtte komme med.

– Men så langt har dei ikkje komme med nokon initiativ. I alle fall ingen som er truverdige i juridisk forstand, om eg kan seie det sånn, sa han og la til:

– Eg vil komme med éin klar bodskap: Det kan ikkje bli noka løysing utan ein backstop. Eg kan vanskeleg seie det tydelegare enn det.

Backstop er nemninga på den mellombelse løysinga for å sikre ei framleis open grense mellom Irland og Nord-Irland. Han knyter Storbritannia til EU i ein tollunion som er meint å vere mellombels, men ikkje har nokon fastsett tidsgrense. Statsminister Boris Johnson har sagt at dette er uaktuelt.

– Vi har tilbode oss å gå tilbake til det opphavlege forslaget der backstop-løysinga berre omfattar Nord-Irland og ikkje resten av Storbritannia, la Sassoli til. Også det har Johnson avvist.

– Storbritannias skuld

Parlamentsleiaren sa at resolusjonen òg vil gjere det klart at dersom det blir ein hard brexit, så er det utelukkande Storbritannias skuld.

– Og dei vil framleis måtte stå ved dei økonomiske forpliktingane sine, respektere rettane til både EU-borgarar og britiske borgarar og respektere fredsavtalen for Nord-Irland.

Han ville ikkje legge seg opp i indre britiske forhold, men sa at EU-parlamentet ser på utviklinga den siste tida med bekymring. Både debatten i Storbritannia og brotet i forhandlingane gjer ein hard brexit meir sannsynleg, meiner han.

– Denne saka er veldig vond for oss, men vi har komme til eit punkt der vi må seie klart og tydeleg frå kvar vi står.

Døra på gløtt for utsetjing

Boris Johnson har lova å ta britane ut av EU 31. oktober – avtale eller ei. Det britiske parlamentet har likevel vedtatt ei lov for å hindre at utmeldinga skjer utan ein avtale, ein såkalla hard brexit. Lova pålegg Johnson å be om ei utsetjing dersom han ikkje har ein avtale med EU på plass innan 31. oktober, men dette har han sagt at han ikkje vil gjere.

Sassoli sa han var open for ei utsetjing dersom det var tungtvegande grunnar til det, til dømes å unngå ein hard brexit eller dersom det skal haldast val i Storbritannia.

