Halvannan million EU-borgarar har søkt opphald i Storbritannia

utenriks

Det blir anslått at det bur godt over 3 millionar EU-borgarar i Storbritannia, og mange av dei er urolege for kva som skjer og kva for rettar dei har når britane forlèt unionen.

Regjeringas program der EU-borgarar kan søke om å få status som busett og dermed kunne halde fram å leve i øyriket, har så langt fått inn 1,5 millionar søknader, opplyser innanriksdepartementet i ei pressemelding torsdag.

– Vi har vore heilt klare – EU-borgarar er vennene og naboane våre, og vi vil at dei skal bli. Eg er veldig glad for at 1,5 millionar allereie har søkt om dette, seier statssekretær Brandon Lewis.

Berre i august kom det nesten 300.000 søknader. Polakkar utgjorde den største enkeltgruppa og stod for over 60.000 søknader i august.

Dei fleste søknadene blir behandla på nokre få dagar, og ved utgangen av månaden hadde 1,1 millionar fått statusen sin fastsett, seier departementet.

Nyleg skreiv Guardian at svært mange av dei som søker, ikkje får permanent opphald – i denne samanhengen omtala som «settled status» – men at dei endar opp som «pre-settled». Det betyr at dei må søke på nytt seinare om permanent opphald. I juli fekk 42 prosent av dei som vart godkjent, status som «pre-settled».

