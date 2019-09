Kina vurderer å ta opp att kjøp av amerikanske landbruksprodukt

utenriks

Ein talsperson for handelsdepartementet i Beijing opnar for ei revurdering av landbruksimporten etter at USA har utsett innføring av meir toll på kinesiske varer.

– Håpet er at både Kina og USA vil skape gunstige vilkår for konsultasjonar, seier talsperson Gao Feng.

Endringa av datoane for å innføre tollen er gjort etter ein førespurnad frå den kinesiske visestatsministeren Liu He og «på grunn av det faktum at Folkerepublikken Kina skal feire sitt 70-årsjubileum 1. oktober,» forklarte USAs president Donald Trump nyleg.

Tollsatsen det er snakk om er ein varsla auke frå 25 til 30 prosent. Utsetjinga kom etter at Kina onsdag kunngjorde at landet vil gi unntak for toll på amerikanske varer i 16 ulike kategoriar

Handelskrigen mellom USA og Kina har gått føre seg eit års tid og viser teikn til å dempe veksten i verdsøkonomien påviseleg. I oktober vil Kina og USA møtest på nytt for å ta opp att handelssamtalar.

(©NPK)