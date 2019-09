Nesvik: – Brexit-usikkerheit er ei stor utfordring

utenriks

På veg heim frå London seier Nesvik til NTB at møtet gjekk bra. Han og George Eustice snakka om fleire tema, men uvissa rundt brexit var «den store elefanten i rommet», seier Frp-statsråden.

– Det at vi ikkje veit når og korleis brexit kjem til å skje, er det største problemet, seier han og påpeikar at den britiske EU-utmeldinga mellom anna vil påverke forhandlingane om fiskekvotane for neste år.

– Det er viktig for Noreg å få ei avklaring og ha eit rammeverk å stelle seg til for korleis forhandlingane skal skje, seier han.

Nesvik understrekar at eit trepartssamarbeid mellom Noreg, Storbritannia og EU er viktig for å sikre ei god forvaltning av felles fiskebestandar.

Logistikk

– Vi har ein god avtale om varehandel på plass, som vil gjelde fram til ein ny langsiktig avtale er på plass. Men på område som logistikk spelar òg uvissa rundt brexit inn. Til dømes går mykje av norsk laks på bil og kryssar kanalen på veg til Storbritannia, legg Nesvik til.

Nettopp trafikken over Kanalen kan oppleve store forseinkingar dersom britane går ut av EU utan ein avtale. I dei såkalla Yellowhammer-dokumenta beskriv den britiske regjeringa eit mogleg scenario med ventetider på to og eit halvt døgn for lastebilar på veg inn i landet. Regjeringa understrekar at dette blir sett på som eit verst tenkeleg scenario, som mest sannsynleg ikkje vil skje.

Moglegheiter

Frp-statsråden, som også er sjømatminister, ser òg nokre moglege positive ringverknader for Noreg når britane går ut av EU.

– Då vil norsk fisk og sjømat vere sidestilt med produkt frå EU som skal inn til Storbritannia og kan bli meir konkurransedyktig. I dag går mykje norsk fisk til land som Polen, Danmark og Frankrike der han blir vidareforedla før han blir send vidare til andre EU-land, forklarer han. Dette skjer mellom anna fordi tollen aukar jo meir omarbeidd fisken er når han blir importert til EU.

– Men viss fisk omarbeidd i Noreg har same vilkår overfor ein britisk marknad på 65 millionar menneske, kan det skape moglegheiter for fleire arbeidsplassar i Noreg, seier ein optimistisk Nesvik.

– Storbritannia er den fjerde største marknaden for oss, og vi eksporterer fisk og sjømat dit for drygt 8,5 milliardar kroner i året. Vi er ein stor aktør i fish & chips-marknaden, men opplever òg auke i eksporten av laks og reker.

(©NPK)