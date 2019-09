Spania ramma av veldig regnvêr

utenriks

Uvêret har ramma regionane Valencia, Alicante og Murcia. I tillegg til enorme mengder nedbør har kraftig vind ført til omfattande øydeleggingar. Lastebilar, tre og gjerde har blåse over ende, og det er òg meldt om ein liten tornado.

Det er venta 90 millimeter nedbør på ein time og opptil 180 millimeter på eit døgn, og den spanske vêrtenesta AEMET vurderer farenivået som ekstremt høgt.

300 millimeter nedbør

Eitt av dei første stadene som vart ramma, var byen Ontinyent sør for Valencia, der elva Clariano fløymde over i samband med at det fall nesten 300 millimeter nedbør på 24 timar.

Det er ifølgje AEMET det kraftigaste regnvêret som er registrert i regionen sidan 1917.

Vasstanden i elva steig med nesten 9 meter på to timar i og rundt byen Aielo de Malferit.

Ei bru frå 1500-talet vart øydelagt som følgje av vassmassane, opplyser ordføraren i byen Juan Rafael Espi til nyheitsbyrået Europa Press.

Brunt vatn fløymde gjennom gatene i byen og tok med seg fleire bilar. Vatnet nådde nesten toppen av inngangsdørene på bygningar som ligg langs elvebreidda.

Funne omkomne i bil

Hundrevis av menneske har ringt dei spanske nødnummera for å få hjelp. Vegar og togtrasear er stengde, og redningsmannskap har rykt ut for å redde folk ut av bilar og ned frå hustak.

I kommunen Caudete, 10 mil sør for Valencia, er ei 51-årig kvinne og ein 61-årig mann funne omkomne inne i ein bil som vart tatt av flaumvatn. Dei to var søsken.

Tre andre personar er henta opp frå ei elv av redningsmannskap, ein av dei måtte heisast opp i helikopter, melder brannvesenet i Valencia. Fire politifolk vart skadde i operasjonen.

Uvêret har òg ført til at skulane i området held stengd torsdag og fredag slik at over 300.000 elevar må halde seg heime.

