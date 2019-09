Terrorrettssak på New Zealand blir flytta på grunn av ramadan

utenriks

Rettssaka mot australske Brenton Tarrant (28) skulle ha byrja 4. mai 2020, ein dato som vil falle saman med den muslimske fastemånaden ramadan.

I ei melding frå høgsteretten i landet heiter det at påtalemakta er bekymra for at dette kan utgjere eit problem.

– Fleire av vitna som er innkalla til retten, er muslimske truande, heiter det.

Ifølgje fråsegna er ein ny startdato for rettssaka sett til 2. juni. Retten skal etter planen halde eit kort rettsmøte den 3. oktober. Den blir då forventa å ta ei avgjerd om å flytte rettssaka vekk frå Christchurch etter førespurnad frå forsvararen.

51 menneske vart drepne og 49 såra i terrorangrepet mot to moskear i Christchurch på New Zealand 15. mars. Tarrant vart arrestert i ein bil av to politibetjentar, 21 minutt etter at første melding om angrepet kom.

Tarrant er sikta for deltaking i ei terrorhandling. Han er òg sikta for 51 drap og 40 drapsforsøk.

Tarrant blir skildra som høgreekstremist. På ein Twitter-konto i namnet hans var det publisert eit såkalla manifest med støtte til terrordømte Anders Behring Breivik. Draps- og terrorsikta Philip Manshaus (21), som 10. august fyrte av skot i moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum, har omtalt Tarrant som eit forbilde.

