Bercow lovar å hindre Boris Johnson i å bryte brexitlov

utenriks

Utan Bercows kreative bruk av regelverket for det britiske Parlamentet hadde det ikkje vorte nokon debatt eller lovvedtak for å hindre ein hard brexit. No åtvarar han statsministeren og seier at han er innstilt på «ytterlegare prosessuell kreativitet» for å tvinge Johnson til å følgje lova, skriv The Guardian.

Statsministeren har fleire gonger sagt at det er uaktuelt for han å be EU om meir tid.

Grunnlov

– Viss vi nærmar oss ein situasjon der Johnson ignorerer lova, vil eg tru Parlamentet ønsker å hindre den moglegheita. Verken avgrensingar i dagens regelverk eller klokka som tel ned, vil hindre dei i å gjere det, sa Bercow i eit foredrag i London torsdag kveld.

– Om eg på nokon måte har vore vag til no, så la meg vere krystallklar: Den einaste forma for brexit vi kan ha, når det enn måtte skje, vil vere ein brexit som er uttrykkeleg godkjent av Underhuset.

Den omstridde leiaren for Underhuset foreslo torsdag òg at ein nedskriven grunnlov kunne hindre regjeringa i å misbruke makt og at ein dermed kanskje kunne unngått den konstitusjonelle brexitkrisa landa er.

Trekker seg

Bercow, som er konservativ og brexitmotstandar, har tøygt og strekt reglane mange gonger. Men ein fornya kamp mot statsministeren kan bli dei siste krumspringa hans som leiar for Underhuset. Etter at han lét opposisjonen ta kontroll over dagsorden og tvinge gjennom lova om brexitutsetjing, trua partiet med å ikkje la han stille til attval, eit klart brot på politisk sedvane.

Før Parlamentet vart suspendert måndag, kunngjorde Bercow at han går av 31. oktober og at han ikkje ønsker attval.

(©NPK)