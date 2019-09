Fem journalistar lauslatne på ordre frå tyrkisk ankedomstol

utenriks

Alle fem har jobba for den opposisjonsvennlege avisa Cumhuriyet.

Alle fem sona dommar på opptil fem års fengsel etter å ha vorte funne skuldige i å ha «hjelpt og støtta terrorgrupper utan at dei sjølv var medlemmer». Den påståtte støtta skjedde i form av pressedekninga dei har gitt tre grupper som tyrkiske styresmakter har stempla som terrorgrupper: kurdiske PKK, ei venstreradikal gruppe og Gulen-rørsla, som president Recep Tayyip Erdogan skuldar for kuppforsøket i 2016.

I alt 14 tidlegare tilsette i avisa, blant dei både journalistar og leiarar, vart i 2018 dømte i saka. Ankane deira vart tidlegare i år avviste av ein lågare rettsinstans.

Journalistane har sete 142 dagar i fengsel, og vart torsdag kveld møtt av både støttespelarar og slektningar då dei slapp ut av eit fengsel i byen Kocaeli, 15 mil frå Istanbul.

Saka har ført til at Tyrkia har vorte kraftig kritisert for manglande pressefridom.

Cumhuriyet er Tyrkias eldste dagsavis og vart grunnlagt i 1924. Avisa er eigd av ei uavhengig stifting.

Avisa har ofte fått problem med styresmaktene, og tidlegare sjefredaktør Can Dündar har flykta til Tyskland. Han vart i 2016 dømt for å ha trykt ein artikkel med opplysningar om at Tyrkia har levert våpen til islamistiske grupper i Syria.

Framleis sit 130 pressefolk fengsla i Tyrkia.

