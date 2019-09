Johnson «forsiktig optimist» med tanke på brexitavtale

utenriks

Utsegna kom på eit møte for regionale leiarar innan politikk, næringsliv, utdanning og foreiningsliv i Nord-England fredag. Då det vart opna for spørsmål, vart statsministeren spurd kva sannsynet for ein brexitavtale er.

– Vi jobbar utruleg hardt. Vi har gjort store framsteg, sa Johnson, ifølgje The Guardian.

– Vi får sjå kvar vi endar på måndag. Eg er forsiktig optimist, men uansett kva som skjer, så skal vi ut 31. oktober, sa statsministeren i kongresshallen i Rotherham.

Førstkommande måndag reiser han til Luxembourg der han skal møte presidenten for EU-kommisjonen, Jean-Claude Juncker, for å diskutere den britiske utmeldinga.

Rett før Johnson fekk spørsmål om brexit, vart ein person kasta ut av møtesalen etter at han ropte at statsministeren burde komme seg tilbake til Parlamentet og lytte til representantane der. Måndag stengde Johnson Parlamentet i ein dryg månad fram til 14. oktober.

– Det vil vere godt med tid til at Parlamentet kan vurdere den avtalen eg håper å oppnå på EU-toppmøtet 17. og 18. oktober. Det er svaret mitt til herren som forlét møtet tidleg, og kanskje ikkje heilt for eiga maskin, kommenterte statsministeren.

