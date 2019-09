Kina gir amerikansk svinekjøtt og soyabønner unntak frå tollsatsar

utenriks

Det melder det statlege kinesiske nyheitsbyrået Xinhua.

Fråsegna kjem etter at USA torsdag utsette innføringa av meir toll på kinesiske varer til ein verdi av 250 milliardar dollar frå 1. til 15. oktober på grunn av at Kina skal feire sitt 70-årsjubileum.

Kina har innført 25 prosent toll på landbruksprodukt frå USA. Amerikanske bønder, ikkje minst i Midtvesten der Trump har mange veljarar, har eksportert store mengder soyabønner til Kina og har derfor vorte ramma hardt av dei kinesiske handelssanksjonane.

Den amerikanske utsetjinga av den varsla tollauken på kinesiske varer frå 25 til 30 prosent kom i kjølvatnet av at Kina onsdag kunngjorde at landet ville gi unntak for toll på amerikanske varer i 16 kategoriar.

Handelskrigen mellom USA og Kina har gått føre seg eitt års tid og viser teikn til å dempe veksten i verdsøkonomien påviseleg. I oktober møtest Kina og USA på nytt for å ta opp att handelssamtalane.

(©NPK)