Maduro kjem ikkje til FNs hovudforsamling

utenriks

Torsdag sa presidenten til ei folkemengde i Caracas at han droppar å reise til New York for å tale og møte dei andre verdsleiarane i september.

– Eg drog i fjor. I år kjem eg ikkje til å reise. I år blir eg her for å arbeide saman med dykk her i Venezuela, sa Maduro på eit folkemøte i Caracas torsdag. Tilhøyrarane var hovudsakleg medlemmer av ungdomssosialistpartiet i landet.

Maduro skulle etter planen ha talt under FNs hovudforsamling 26. september.

Han seier no at visepresident Delcy Rodriguez og topprådgivar Jorge Rodriguez skal reise i staden hans og «gi det venezuelanske folk og sanninga ei stemme».

Beskjeden om at presidenten trekker seg kjem etter opptrapping i konflikten med Colombia, der Venezuela har utplassert militært personell og utstyr langs grensa den siste veka.

Colombia skuldar Venezuela for å gi ly til FARC-geriljamedlemmer og -leiarar og har varsla at dei vil ta med seg skuldingane til New York. Maduro har svart med å seie at Venezuela vil klage inn Colombia for FN og internasjonale organisasjonar for påståtte «krigsaktige» planar.

