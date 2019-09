Pizza- og spyttstudiar blant vinnarane av «anti-nobelprisen»

utenriks

Torsdag vart prisen, som er ein parodi på Nobelprisen, delt ut for 29. gong ved Harvard-universitetet i USA. Arrangørane av prisen tar sikte på å heidre det uvanlege og fantasifulle, og auke interessa folk har for forsking, medisin og teknologi.

Vinnaren av medisinprisen er italienaren Silvano Gallus. Han får prisen for forskingsfunnet om at pizza er bra for helsa, om han blir eten i Italia.

Tidlegare amerikansk forsking har vist at pizzaeting aukar risikoen for sjukdom og tidleg død. Men ifølgje Gallus er det ikkje pizzaen i seg sjølv som er problemet, men at menneske i USA som et mykje pizza, har ein livsstil som aukar risikoen for hjarteinfarkt og kreft. I Italia derimot er pizzaetarar friskare enn andre. Truleg er årsaka at pizzaeting i Italia er eit teikn på at ein et meir middelhavskost enn andre.

Testikkelforsking

Dei franske forskarane Roger Mieusset og Bourras Bengoudifa fekk prisen i anatomikategorien for arbeidet med å måle testikkeltemperaturen på nakne og påkledde postmenn i Frankrike.

Japanske forskarar fekk kjemiprisen for å ha oppdaga at femåringar produserer ein halv liter spytt i døgnet, medan ein iranar vann ingeniørprisen for oppfinninga av ein bleiebytemaskin. Ei gruppe tyrkiske forskarar vann økonomiprisen for kva for eit lands papirsetlar som er best eigna til å spreie farlege bakteriar.

Prisvinnarane får 1.000 milliardar zimbabwiske dollar, som er ein av dei minst verdifulle valutaene i verda. Prisane blir delte ut av ekte nobelprisvinnarar.

Ti prisar

Under seremonien i Boston torsdag fekk prisvinnarane 60 sekund kvar til å halde tale. Dei som ikkje overheldt taletida, vart avbrote av ei åtte år gammal jente som sa: «Stopp, eg kjeder meg».

Namnet på prisen Ig Nobel er eit ordspel på det engelske ordet «ignoble», som betyr uedel, og Alfred Nobels etternamn.

Prisen blir delt ut i dei ti kategoriane medisin, medisinsk undervisning, biologi, anatomi, kjemi, ingeniørkunst, økonomi, fred, psykologi og fysikk.

Norske forskarar vann sist ein pris i 2014 då Eigil Reimers og Sindre Eftestøl ved institutt for biovitskap ved UiO vann pris for å ha studert fluktåtferd hos reinsdyr som ser menneske forkledd som isbjørnar.

