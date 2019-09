USAs budsjettunderskot passerte 1.000 milliardar dollar

utenriks

I dei elleve første budsjettmånadene var underskotet, som i norske kroner utgjer nær 9.000 milliardar kroner, 19 prosent høgare enn i same periode i fjor. Det samla underskotet er nesten like stort som heile det norske oljefondet.

Det amerikanske budsjettåret går frå 1. oktober til 1. oktober.

Ei av årsakene er auken i tollsatsane frå i fjor, noko USAs president Donald Trump lenge har peika på som bevis for at han har vunne handelskrigen med Kina, sjølv om det er amerikanske selskap som har måtta betale prisen.

1. september innfører presidenten nye tollsatsar på kinesiske varer.

Amerikansk økonomi har den siste tida vist teikn på sårbarheit etter meir enn ti års vekst. Industriproduksjonen har gått ned, og forbrukartilliten er svekt som følgje av handelskrigen.

USAs føderale budsjett gjekk i førre budsjettår med 779 milliardar dollar i underskot. Budsjettkontoret til kongressen (CBO) spår at det årlege budsjettunderskotet vil auke ytterlegare i 2020, og at det ikkje vil vere under 1.000 milliardar dollar dei neste ti åra.

