Uvêret held fram i Spania

AEMET har halde oppe farevarselet for regionen. Dei meiner det er stor fare for kraftig nedbør og vind òg fredag.

Lokale styresmakter har bedt innbyggarane om å unngå bilkøyring. Skular er stengde, det er òg flyplassane i Almeria og Murcia.

– Ingen bør forlate heimane sine. Bruk sunn fornuft, seier regionpresident Fernando Lopez Miras i Murcia.

Torsdag var det meldt om to omkomne etter uvêret. Fredag opplyser spanske styresmakter at ytterlegare ein person er død som følgje av det kraftige regnvêret, som har ramma regionane Valencia, Alicante og Murcia.

Minst tre døde

Personen vart sitjande fast i ein bil i ein overfløymd tunnel i Almeria i Alicante fredag morgon. Ifølgje den statlege tv-kanalen TVE vart to andre personar redda ut av bilen.

Dei to som omkom torsdag, er ei 51 år gammal kvinne og ein 61-årig mann. Dei to vart funne døde inne i ein bil som vart tatt av flaumvatn i kommunen Caudete, 10 mil sør for Valencia. Dei to var søsken.

Nødetatane i Murcia seier dei har redda 144 personar frå overfløymde bilar og hus. Spanske styresmakter opplyser at landets militære har redda 60 personar som var sperra inne av vassmassane.

Ber folk halde seg heime

Regnvêret i regionen er ifølgje vêrtenesta AEMET det kraftigaste som er registrert sidan 1917. Vasstanden i elva Clariano steig med nesten 9 meter på to timar i og rundt byen Aielo de Malferit torsdag. Brunt vatn fløymde gjennom gatene i byen og tok med seg fleire bilar.

Totalt kom det 400 millimeter regn i byen torsdag, opplyser borgarmeister Jorge Rodriguez. Han kjem til å be regjeringa om å erklære katastrofetilstand i byen for å frigjere nasjonale ressursar, nødhjelp og hjelp til å reparere flaumskadane.

