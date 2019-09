Netanyahu kjempar for sitt politiske liv

utenriks

Tysdag går israelarane til val for andre gong på eit halvt år. Netanyahu håper på ein siger som vil gjere det mogleg å danne ei ny koalisjonsregjering – noko han ikkje klarte etter det førre valet i april.

I valkampen har 69-åringen komme med fleire oppsiktsvekkande utspel for å lokke veljarar.

Han har lova å offisielt innlemme store palestinske område i Israel dersom han får danne ny regjering. Og for få dagar sidan varsla han ein ny krig mot Hamas på Gazastripa.

– Vi vil sannsynlegvis ikkje ha noko anna val enn å starte ein stor offensiv, ein krig mot terrorkrefter i Gaza, sa Netanyahu i eit radiointervju.

– Brot på folkeretten

Planen om å annektere okkuperte palestinske område kan i praksis gjere den såkalla tostatsløysinga, der palestinarane får sin eigen stat, umogleg.

– Eit alvorleg brot på folkeretten, sa ein talsmann for FNs generalsekretær om Netanyahus ønske om å annektere den palestinske Jordandalen.

Regjeringa i NATO-landet Tyrkia hevda at Netanyahu lovar israelske veljarar «ein rasistisk apartheid-stat».

I Israel vart utspelet tolka som eit stunt for å appellere til nasjonalistiske veljarar på høgresida. Netanyahu treng dei for å oppnå fleirtal for ei ny koalisjonsregjering.

– Ein personleg krig

Opptakta til valet blir òg prega av at Netanyahu risikerer å bli tiltalt for muter, bedrageri og økonomisk utruskap.

Mange israelarar reknar med at han vil be nasjonalforsamlinga om juridisk immunitet viss han blir attvald.

– Han kjempar for å ikkje hamne i retten. Dette er hans personlege krig, seier Gideon Rahat, professor i statsvitskap ved Det hebraiske universitetet i Jerusalem.

Likevel er det høgst uvisst om valet på tysdag vil gi Netanyahu eit betre utgangspunkt for regjeringsforhandlingar enn det han hadde etter førre val.

Den gong fekk Netanyahus parti Likud og støttepartia på høgresida i utgangspunktet fleirtal. Men usemjer mellom støttepartia gjorde det umogleg å bli samde om ei ny regjeringsplattform.

Strid om verneplikt

Ei av utfordringane var stor avstand mellom partiet til tidlegare forsvarsminister Avigdor Lieberman og ultraortodokse jødiske parti.

Lieberman er langt ute på høgresida, men står i opposisjon til strengt religiøse politiske krefter. Han har kravd at unge ultraortodokse israelarar må avtene verneplikt – noko dei i dag er fritatt frå.

Meiningsmålingar tyder no på at Liebermans parti kan få dobbelt så stor oppslutning som i april. Dermed kan den tidlegare forsvarsministeren få stor innverknad over korleis den neste regjeringa vil sjå ut.

Netanyahus politiske hovudrival er sentrumsalliansen Blått og kvitt, som blir leidd av tidlegare forsvarssjef Benny Gantz. Ferske målingar tyder at Blått og kvitt vil bli omtrent like store som Likud.

Ingen stemmerett

Den kompliserte politiske stoda har ført til spekulasjonar om at Israel etter valet vil få ei samlingsregjering der både Likud og Blått og kvitt er med.

I tillegg til Avigdor Lieberman kan òg arabisk-israelske parti få noko å seie for regjeringsforhandlingane. Dette er parti som i hovudsak blir støtta av palestinarar med israelsk statsborgarskap.

I motsetning til denne befolkningsgruppa har palestinarane på den okkuperte Vestbreidda verken statsborgarskap eller stemmerett.

Ei fersk meiningsmåling tyder på at eit stort fleirtal av palestinarane anten meiner valet vil ha negativ innverknad på dei, eller ingen innverknad i det heile.

– Når det gjeld dei store sakene som påverkar palestinarane, har vi ikkje sett nokon store forskjellar mellom Netanyahu og Gantz, seier Diana Buttu, tidlegare rådgivar for palestinske forhandlarar.

(©NPK)