Johnson droppa pressekonferanse med Luxembourgs statsminister

Luxembourgs statsminister Xavier Bettel heldt pressekonferansen åleine måndag, framfor flagg frå dei to landa og ved sida av talarstolen der Johnson skulle ha stått.

– Tida går ut. Slutt med pratet og byrj å gjere noko, sa Bettel, vendt til den fråverande statsministeren.

Bettel hadde då hatt samtalar med Johnson, som tidlegare på dagen deltok på ein arbeidslunsj med EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker.

Johnson dukka tilsynelatande ikkje opp frå pressekonferansen med Bettel på grunn av ein støyande demonstrasjon mot brexit like i nærleiken. Der viste ei lita gruppe demonstrantar fram plakatar med slagord som «Stikk av Boris».

Kort tid seinare uttalte Johnson seg. Han insisterer på at det er «gode sjansar» for å spikre ein skilsmisseavtale med EU, men seier at det «krev bevegelse» frå EUs side.

