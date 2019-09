Russland åtvarar mot å gi Iran skulda for angrep i Saudi-Arabia

utenriks

I fråsegna måndag blir samtidig andre land åtvara mot å legge skulda på Iran for angrepet. Planar om ein militær gjengjeldingsaksjon mot Iran er uakseptabelt, heiter det vidare.

Det russiske utanriksdepartementet fordømmer vidare angrepa mot avgjerande infrastruktur og andre handlingar som kan hemme energileveransane i verda og skape uro i energimarknadene.

Ein talsmann for Vladimir Putin stadfestar samtidig at presidenten skal besøkje Saudi-Arabia neste månad.

Amerikanske tenestemenn har presentert satellittbilde av øydeleggingane frå angrepa, som ramma eit viktig saudiarabisk prosesseringsanlegg og eit oljefelt. Dei hevdar bilda er bevis på at angrepa kom enten frå Iran eller Irak.

Houthi-opprørarane i Saudi-Arabias naboland Jemen har tatt på seg ansvaret for angrepa og hevda dei utførte dei med dronar. Saudi-Arabia har i fleire år kriga mot dei jemenittiske opprørarane, og ein saudiarabisk militærtalsmann sa måndag at etterforskinga førebels tyder på at iranske våpen vart brukte i angrepet.

Iran, som er allierte med opprørsrørsla, har blankt avvist at Iran var involvert i angrepa.

Angrepa mot det statlege saudiarabiske oljeselskapet Aramco har ført til eit dagleg bortfall på 5,7 millionar fat olje frå verdsmarknaden og eit etterfølgjande byks i oljeprisen.

