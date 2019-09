Hundretusenvis venta å delta i ny klimaprotest

utenriks

Berre i USA er over 800 arrangement planlagde, ifølgje nyheitsbyrået AP. I Tyskland er over 400 demonstrasjonar melde inn. Også i Noreg og ei lang rekke andre land er det planlagt protestar.

– Dette er eit viktig signal, seier Antje von Broock, talsperson for ein allianse av miljø- og ungdomsorganisasjonar og kristne grupper i Tyskland.

Dei planlagde demonstrasjonane er eit ledd i klimastreikane, protestbølgja som er inspirert av den 16 år gamle svenske aktivisten Greta Thunberg. Ho er for tida i USA etter å ha kryssa Atlanterhavet i seglbåt.

Fri frå skulen

Tidlegare i år er det i ei rekke land halde skulestreikar for klimaet, der skuleelevar, studentar og andre unge har deltatt. 15. mars i år deltok til saman over 1,4 millionar menneske over heile verda, ifølgje anslag frå arrangørar og medium.

Ei veke seinare demonstrerte over 30.000 streikande skuleelevar ulike stader i Noreg.

Fredag håper miljøaktivistar at også fleire vaksne skal streike og protestere mot klimaendringane. Fagorganisasjonar i ei rekke land har oppmoda medlemmene sine og tilsette til å delta.

I New York City har dei kommunale styresmaktene vedtatt å gi alle dei 1,1 millionar skuleelevane i byen fri for å demonstrere.

Ungdomstoppmøte

Dagen etter demonstrasjonane skal det haldast eit såkalla ungdomstoppmøte om klimaendringane i FNs hovudkvarter i New York.

Under klimatoppmøtet i New York måndag 23. september vil FNs generalsekretær António Guterres prøve å presse landa i verda har til å legge fram meir konkrete planar for korleis dei skal nå sine klimamål.

Også fredagen etter klimatoppmøtet, 27. september, er det planlagt internasjonale klimaprotestar.

(©NPK)