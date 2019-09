Israelske Benny Gantz saksøkt i Nederland for angrep på Gazastripa

utenriks

Palestinaren Ismail Zeyada, som også har nederlandsk statsborgarskap, har gått vegen til retten og krev erstatning etter at seks medlemmer av familien hans vart drepne i eit israelsk flyangrep på Gazastripa i 2014.

– Mor mi Muftia Zeyada var 70 år gammal då ho vart drepen. Den eldste broren min Jamil og den dyrebare kona hans Bayan. Den tolv år gamle sonen deira Shaban. Dei to andre brørne mine Youssef og Omar, sa han i retten.

Ikkje til stades

Benny Gantz var forsvarssjef i Israel frå 2011 til 2015 og leidde to store militæroffensivar mot Gazastripa. Amir Eshel, som også er saksøkt, var øvstkommanderande for flyvåpenet då angrepet fann stad.

Ingen av dei to var til stades då rettssaka opna i Haag tysdag, men dei var representerte av forsvararar. Dei argumenterte med at retten manglar jurisdiksjon og hevda at Zeyada i staden burde framme søksmålet for ein israelsk domstol.

Zeyada avviste dette og hevda at det er umogleg for palestinarar som han, å stille militære leiarar som Gantz og Eshel til ansvar for drap på sivile palestinarar og oppnå rettferd i Israel.

Av prinsipp

Zeyada kalla behandlinga til det israelske rettsvesenet av slike saker farseaktig. Han understreka samtidig at han har gått til søksmål av prinsipielle grunnar, ikkje økonomiske.

– Dersom eg blir tilkjent erstatning, vil den i sin heilskap bli donert til velgjerande formål, sa han.

Den israelske regjeringa bad i januar domstolen i Nederland om å forkaste søksmålet mot Gantz og Eshel, men vann ikkje fram.

Gantz leier partiet Israels motstandsdugleik, som saman med to koalisjonspartnarar i alliansen Blått og kvitt ifølgje meiningsmålingar ligg godt an til å vinne valet i Israel.

Han har tidlegare skrytt av det høge talet på palestinarar som vart drepne under hans tid som forsvarssjef.

